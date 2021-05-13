Україна купує у Франції 130 електровозів Alstom і 370 пожежних підйомників

Підписано рамкові угоди між урядом України і урядом Франції.

Уряди України і Франції в четвер, 13 травня, уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро.

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, підписання відбулося в межах офіційного візиту Міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера у Київ.

Рамкова угоди щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Українська залізниця" передбачає постачання 130 електровозів Alstom на загальну суму до 900 млн євро.

На сайті "УЗ" повідомляється, що Alstom планує запропонувати Україні локомотиви Prima T8, які можуть переміщати до 9 тис. тонн і рухатися зі швидкістю 120 км/год. Але потреби "Укрзалізниці" в оновленні парку вантажних електровозів набагато більші. До 2025 року придбати не менше 50 одиниць, до 2033 - ще 265 локомотивів.

Рамковий договір щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій передбачає постачання спеціалізованої рятувальної техніки для роботи на висотних будівлях, 370 автодрабин на суму до 300 млн євро. МВС заявляло, що партнером у цьому контракті стане компанія Echelles Riffaud.

За даними міністерства, у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель. Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, і 90% якої вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

Рамковий договір щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області передбачає інвестування до 70 млн євро в забезпечення якісної питної води отримають мешканці понад 20 міст та селищ.

Ще 70 млн євро передбачається інвестувати у покращення водопостачання Києва в рамках четвертого рамкового договору.

Усі проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище.

Нагадаємо, що раніше Міністерство внутрішніх справ України замовило у Франції 55 вертольотів та 20 патрульних катерів.