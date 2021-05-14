НБУ в липні запустить реєстр колекторських компаній

Національний банк в липні 2021 року запустить реєстр колекторських компаній. Фірми, які не подадуть документи на включення до нього, не зможуть працювати після 14 жовтня.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Реєстр створюється на вимогу "антиколекторського" закону, який набрав чинності 14 квітня та вступить в дію 14 липня.
Закон вимагає, щоб усі колекторські компанії, які хочуть мати можливість надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами, зареєструвалися у Реєстрі колекторських компаній Національного банку. Після запуску реєстру колекторські компанії будуть мати місяць - до 13 серпня - для подачі пакету документів в НБУ.
Компаніям, які не зареєструються, після 14 жовтня 2021 року буде заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Договір кредитодавця із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним.
Кредитори, які не є фінансовими установами, що мають право надавати кредити або послуги з факторингу, будуть зобов’язані припинити самостійне врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами та залучити колекторську компанію.
Нагадаємо, що законопроєкт забороняє колекторам^
- здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність боржника, а також ставлять під загрозу його життя, здоров’я, честь, гідність та ділову репутацію, використовувати погрози, шантаж, здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або ображати особисту гідність споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб;
- вводити боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, які настануть для споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя у випадку невиконання умов договору;
- за власної ініціативи взаємодіяти з боржником в період з 20 години до 8 години;
- взаємодіяти з боржником загальним числом більше двох разів на добу, крім випадків їх згоди на взаємодію частіше. При цьому взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулась, якщо в результаті такої взаємодії особі передано інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, які стягуються при невиконанні зобов’язання за договором або законом;
- приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення боржнику, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої спрямовується повідомлення, або про відправника поштового або електронного повідомлення;
- використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача протягом більше ніж 60 хвилин на добу;
- використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються боржнику, зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, а також розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчій документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо, а також використовувати назви органів державної влади та осіб, що здійснюють повноваження в сфері примусового виконання рішень (державні виконавці, приватні виконавці тощо) будь-яким чином повідомляти третіх осіб про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з третіми особами таким чином, що останнім стане або може стати відома інформація про заборгованість споживача
- вимагати від близьких осіб боржника прийняти на себе зобов’язання стосовно простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором або законом;
- вимагати погашення заборгованості у інший спосіб, ніж це передбачено законом або договором;
- за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти зі споживачем, якщо він письмово шляхом надання всіх підтверджуючих та належних чином оформлених документів повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник.