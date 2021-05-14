НБУ в липні запустить реєстр колекторських компаній

Компаніям, які не зареєструються, не можна буде працювати після 14 жовтня.

Національний банк в липні 2021 року запустить реєстр колекторських компаній. Фірми, які не подадуть документи на включення до нього, не зможуть працювати після 14 жовтня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Реєстр створюється на вимогу "антиколекторського" закону, який набрав чинності 14 квітня та вступить в дію 14 липня.

Закон вимагає, щоб усі колекторські компанії, які хочуть мати можливість надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами, зареєструвалися у Реєстрі колекторських компаній Національного банку. Після запуску реєстру колекторські компанії будуть мати місяць - до 13 серпня - для подачі пакету документів в НБУ.

Компаніям, які не зареєструються, після 14 жовтня 2021 року буде заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Договір кредитодавця із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним.

Кредитори, які не є фінансовими установами, що мають право надавати кредити або послуги з факторингу, будуть зобов’язані припинити самостійне врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами та залучити колекторську компанію.

Нагадаємо, що законопроєкт забороняє колекторам^