У Стрийській лікарні на Львівщини оновили приймальне відділення

На Львівщині реконструкція приймальних відділень у межах програми «Велике будівництво» завершена на 99,9%.

У Стрийській центральній районній лікарні, що на Львівщині, повністю завершено реконструкцію приймального відділення (відділення надання невідкладної медичної допомоги), повідомляє Львівська ОДА.

За словами голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького, ця лікарня потребувала реконструкції, тому торік у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали облаштовувати приміщення, щоб швидко та ефективно надавати людям медичну допомогу.

“ Жителі району, а це понад 300 тис. населення, невдовзі зможуть на собі відчути новий рівень медичного обслуговування», - зазначив Козицький.

У приймальному відділенні проведено капітальний ремонт із заміною вікон та сантехніки, встановлено нові меблі та медичне обладнання, облаштовано операційні, кімнати для лабораторій, приміщення для надання невідкладної допомоги, облаштовано місця для під’їзду автомобілів швидкої допомоги, встановлено комп’ютерний томограф та ультразвукову діагностичну систему.

Також виконано внутрішні оздоблювальні роботи, замінено систему вентиляції, електрику, каналізаційну мережу, систему водопостачання, проведено благоустрій території.

Кошторисна вартість ремонту склала більше 9 млн грн. Фінансування робіт відбувалося у межах програми президента України «Велике будівництво» за кошти державного та місцевого бюджетів.

Тим часом, як повідомив заступник голови ОДА Іван Собко, на Львівщині реконструкція приймальних відділень у межах програми «Велике будівництво» завершена на 99,9 %. Із 9 опорних лікарень області участь у програмі взяли 8. У Дрогобицькій міській лікарні ще встановлюють нові ліфти, а у Червоноградській центральній міській лікарні, після масштабної реконструкції, ще очікується відкриття окремих спеціалізованих кабінетів (УЗД, МРТ тощо).