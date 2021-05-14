В Кременчуці почали зведення нового мосту

У Полтавській області у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почалися роботи зі зведення нового вантового мосту через Дніпро в Кременчуці. Одночасно старий Крюківській міст планують реконструювати і перетворити на залізничний, повідомляє Укравтодор.

Новий міст будуватимуть паралельно до старого. Він буде сполучатися з трасою Н-08 Бориспіль-Маріуполь, Літературним провулком, Флотською вулицею та Великою набережною. Новий міст дозволить вирішити транспортні проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини.

«Перетнути річку Дніпро у Кременчуці сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаю, що його збудовано майже 150 років назад – і зараз він вже у передаварійному стані», - коментує голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. «Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проєкт за 3 роки», – зазначив він.

Будівельники почали випробувальні роботи: 5 паль майбутнього мосту заганяють на глибину 30 метрів, аби перевірити здатність витримувати проєктне навантаження.

Сам міст з ансамблем переходів матиме довжину понад 3 км. На ньому буде 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. Роботи виконує переможець тендеру турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Будівництво є частиною Національної програми відновлення мостів, за якою вже збудовано та відновлено 158 штучних споруд на дорогах державного значення.