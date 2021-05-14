В Кременчуці почали зведення нового мосту

У Полтавській області у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почалися роботи зі зведення нового вантового мосту через Дніпро в Кременчуці. Одночасно старий Крюківській міст планують реконструювати і перетворити на залізничний, повідомляє Укравтодор.
Новий міст будуватимуть паралельно до старого. Він буде сполучатися з трасою Н-08 Бориспіль-Маріуполь, Літературним провулком, Флотською вулицею та Великою набережною. Новий міст дозволить вирішити транспортні проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини.
«Перетнути річку Дніпро у Кременчуці сьогодні можна лише Крюківським мостом. Нагадаю, що його збудовано майже 150 років назад – і зараз він вже у передаварійному стані», - коментує голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км. «Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проєкт за 3 роки», – зазначив він.
Будівельники почали випробувальні роботи: 5 паль майбутнього мосту заганяють на глибину 30 метрів, аби перевірити здатність витримувати проєктне навантаження.
Сам міст з ансамблем переходів матиме довжину понад 3 км. На ньому буде 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. Роботи виконує переможець тендеру турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Будівництво є частиною Національної програми відновлення мостів, за якою вже збудовано та відновлено 158 штучних споруд на дорогах державного значення.
Нагадаємо, наприкінці квітня після капітального ремонту за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» відкрилиміст через Хаджибейський лиман під Одесою. Його не лише відремонтували, а й розширили до шести смуг.