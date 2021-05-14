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Кабмін ухвалив регулювання цін на нафтопродукти

Уряд обмежив торгову надбавку на бензин і дизельне пальне на період карантину.

Кабмін ухвалив регулювання цін на нафтопродукти
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів на засіданні 14 травня ухвалив постанову, якою вводиться державне регулювання цін на нафтопродукти.

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні LB.ua.

Згідно зі змінами до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

При цьому середня вартість дизпального (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки пропонується зобов'язати НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше третього числа кожного місяця. Міністерство повинно публікувати середні ціни одного літра дизпального і бензину до п’ятого числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного пального на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину - 30,22 грн/л.

Раніше Кабмін визнав бензин і дизель соціально значущим товаром. Згідно з урядовою постановою, підвищення цін на пальне підлягає попередньому декларуванню.

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