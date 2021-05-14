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НАЗК почало розслідування можливого конфлікту інтересів при призначенні Вітренка головою "Нафтогазу"

Агентство просить надати копію контракту, укладеного з Вітренком.

Національне агентство з питань запобігання корупції почало розслідувати можливий конфлікт інтересів при зміні голови правління НАК "Нафтогаз України" з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка.

Про це LB.ua стало відомо із запиту НАЗК на адресу НАК.

"НАЗК відповідно до п.6 ст. 11 закону "Про запобігання корупції " здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності колишнього в.о. Міністра енергетики Юрія Вітренка, а також контроль за дотримання ним обмежень щодо зарпобігання корупції", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що у межах цих заходів виникла потреба в отриманні інформації, що перебуває у розпорядженні НАК "Нафтогаз". Зокрема, НАЗК просить надати копію контракту, укладеного з Вітренком.

Нагадаємо, що на початку травня незалежні член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" відповіли на пропозицію Кабінету міністрів залишитись працювати до обрання нового складу і заявили про конфлікт інтересів.

В документі зазначається, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів. Окрім цього, члени ради вважають, що призначення Вітренко було здійснено з порушенням закону "Про запобігання корупції".

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