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Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку

Державне регулювання цін на нафтопродукти поширюється лише на бензин А-92 та А-95, а також дизпаливо. 

Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Фото: Макс Требухов

“Брендове преміальне” паливо не підпадає під встановлення максимальної торговельної надбавки, запровадженої Кабміном.

Відповідне роз’яснення у Facebook оприлюднила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У міністерстві зазначили, що державне регулювання цін на нафтопродукти, запроваджене на час карантину, поширюється лише на бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне. 

“Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає “брендове преміальне” пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне”, - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня ухвалив постанову, якою вводиться державне регулювання цін на нафтопродукти. Документ передбачає, що на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

У зв’язку з цим рішенням деякі мережі АЗС оголосили про припинення продажу нафтопродуктів преміального сегменту через збитковість.

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