Бензиновый выстрел в ногу

«Правительство будет способствовать созданию условий для прозрачной и добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины, диверсификации источников поставок, как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов», - это положение из меморандума между Кабинетом министров Украины и Нефтегазовой ассоциацией Украины, объединяющей крупные сети АЗС. Документ был подписан 31 марта 2021 года. Спустя полтора месяца, правительство взяло свои слова обратно: на внеочередном заседании 14 марта Кабмин впервые в истории ввел госрегулирование цен на топливо. Чем вызвана такая экстраординарная мера и насколько она страшна для рынка, потребителей и самого Кабмина?

Фото: autocentre.ua

Желание Офиса Президента в ручном режиме управлять рынками и экономикой впервые конкретно проявилось в начале года. Тогда прогремел первый выстрел – ограничение цен на природный газ. Из-за морозов цены на мировых хабах взлетели, дав импульс и ценам в Украине.

Рыночный либерализм, внедренный всего несколько месяцев назад в виде свободного ценообразования для конечных потребителей, быстро закончился. Как только цена перевалила за 7 грн за куб, приверженность рыночному курсу закончилась. На этом уровне стоимость директивно ограничили на весь отопительный сезон. Почему 7 грн (а если точно, то 6,99)? Так никто и не понял, а внятной аргументации никто не предоставил. Тогда впервые и промелькнула мысль, что пламя госрегулирования может перекинуться на заправочные станции.

Для бензина этим магическим и непонятным числом стало 30.

Упомянутый рост цен на мировых рынках в конце 2020 – начале 2021 годов накрыл и нефть. Начавшись в конце октября с отметки $38/барр., к началу марта нефть подорожала почти вдвое – до $69.

Параллельным курсом шли и нефтепродукты. Закупочная стоимость (мелкий опт) бензина А-95 с октября по март выросла на 6,4 грн/л, дизеля - на 6,1 грн/л. Между тем цены на АЗС заметно отставали и за этот же период выросли на 5,3 грн/л. Иными словами, полностью потенциал реализован не был. Но стоимость бензина в ряде сетей успела перешагнуть 30 грн/л и в этот момент кто-то где-то поднял телефонную трубку.

Фото: Варвара Свеженцева

Надо, Федя, надо…

Весь март шли консультации рынка с Кабмином. Если в прошлом году переговоры вел лично президент, то на этот раз калибр обмельчал - власть выставила переговорщиком министра экономики Игоря Петрашко и заместителя главы ОП Юлию Свириденко.

«Мы дали все выкладки, они (команда Кабмина – ред.) провели собственные исследования, все видят, все объективно. Но в ответ одна и та же мантра – цена должна быть ниже 30 грн/л», – рассказал один из участников переговоров на условиях анонимности.

Как и в случае с газом, чиновники избрали в качестве аргумента наличие на 50% заправок намного более низких цен, чем у крупных международных и украинских игроков. Мол, если половина рынка может предложить 25 грн/л, почему вы торгуете по 30? Таким образом на поверхность вышла старая тема теневого рынка.

«На глазах у всех БРСМ везет тысячами тонн октаноповышающие растворители, торгует бензином с мини-НПЗ, выдает непонятные чеки на заправках. Всего в стране более 25 мини-НПЗ, выпускающих суррогаты, по рынку ходят миллиарды неучтенного кеша с заправок, вовсю продаются документы… У них цена на заправках ниже, чем у нас в закупке!», – говорит акционер крупной сети заправок, описывая секреты заманчивых цен.

Пространства для маневра теневиков действительно достаточно. Налоговая нагрузка – акциз и НДС – в цене бензина достигает 40%, а это порядка 12 грн/л при цене на колонке 25 грн/л. К тому же если работать на АЗС мимо кассы и торговать документами через налоговые ямы, заработок возрастает дополнительно. Это уже привело к тому, что реализация перетекает в «тень», а легальный сектор вынужден компенсировать ее более высокой наценкой.

Фото: el-komplekt.com.ua

Исследования «Консалтинговой группы А-95» показывает, что более 50% заправок, торгующих по минимальным ценам, последние 9 месяцев работают с отрицательной наценкой или по сути доплачивают покупателям. Продажи топлива через эти «благотворительные» АЗС в прошлом году составили 32%, хотя в 2019 году они не превышали 20%.

Аргументов никто слышать не хотел.

«Уже в марте от наших визави появились первые угрозы в виде предварительного декларирования и регулирования цен, открытия дел АМКУ и так далее», – рассказывает участник тех событий.

В результате удалось нащупать хрупкий компромисс. Решили подписать меморандум, в котором Кабмин пообещал прижать теневиков . За скобками осталась негласная договоренность на протяжении апреля держать цены не выше 30 грн/л.

Всем прощаю…

Апрель выдался неспокойным. К концу месяца цены в мире опять пошли вверх, нефть достигла $70/барр., мартовские запасы растаяли. Расчеты показывают, что для выполнения договоренностей в апреле по бензину ушел в «минус» весь рынок.

А что Кабмин?

«По телевизору сказали, что будут искать схемщиков и бодяжников, а у нас проверяют пожарные багры и топоры», - писали в соцсетях операторы региональных АЗС.

Силовики всех мастей начали засыпать эфир сообщениями о закрытии десятков и сотен нелегальных заправок, изъятии миллионов литров фальсификата и миллиардов гривен «черного кеша».

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник в конце апреля заявил, что с начала года его ведомство изъяло из незаконного оборота топлива на сумму 1,1 млрд грн, пресекло деятельность 10 незаконных мини-НПЗ и более 240 подпольных АЗС.

В апреле профильные силовые ведомства стали заваливать эфир отчетами о победах над нелегальным рынком топлива. На рынке и в парламенте этих успехов не ощутили.

Между тем результатов этой работы в реальности не видят не только на рынке, но и в парламенте. На заседании налогового комитета парламента 14 мая заместитель его главы Андрей Холодов заявил, что неоднократно обращался к главе Фискальной службы с просьбой предоставить подтверждение результатам по борьбе с нелегальным оборотом топлива, но ответов не получил.

«На запрос мне Мельник прислал с десяток ссылок на разные нормативные акты и по привычке сказал, что информация конфиденциальная. Иными словами, отказал мне в предоставлении информации и еще намекнул, что мы, депутаты, вмешиваемся в работу правоохранительных органов», — рассказал он. В результате комитет признал неудовлетворительной работу налоговой и фискальной служб.

В итоге акция власти по борьбе с нелегальным рынком оказалась элементарной показухой. Опрос региональных трейдеров, данные таможни и замеры общественных организацией показывают, что все как работало, так и работает.

Кто кого кинул?

Договоренности со стороны правительства за месяц практически не дали результата, и соответственно все вернулись к своей обычной жизни. Ценовая пружина, которая сжималась в марте-апреле, начала разжиматься - цены выросли, и снова превысили магические 30 грн/л.

«Петрашко (Игорь Петрашко, министр экономики – ред) рассказал в Офисе президента, что он договорился, а трейдеры его кинули. Только, видимо, забыл сказать, что договорился он только на апрель, притом со встречными обязательствами», – говорит один из участников обсуждений. – «Кроме того, в ОП слышат эти реляции из регионов, налоговой, СБУ о борьбе с нелегальным рынком, считая, что Кабмин свою часть договоренностей выполняет». Собеседник полагает, что таким образом в Офисе было сформировано мнение, что трейдеры «кинули» Петрашко и Кабмин в целом.

Также обсуждение ситуации вскрыло огромную проблему информационного обеспечения.

«Мы показываем мониторинги, в опте цены на бензин А-95 по данным всех профильных агентств 27 грн/л, соответственно на колонке не может быть 30. Но в Минэкономики нам говорят, что по их данным в опте 24 грн/л, а значит в 30 все должны помещаться», - рассказывает детали участник событий.

Информацию трейдеров подтверждает официальный сайт «Укртатнафты" – крупнейшего производителя. На 14 мая цена бензина А-95 с нефтебаз компании была на уровне 26,46-26,79 грн/л.

Но в Офисе решили действовать. 12 мая было введено декларирование повышения цен: АЗС должна за 20 дней предупредить регулятора, если планируемое повышение превысит 1%. Перед публикацией текста документа в Урядовом курьере рынок поспешил поднять цены еще раз. И тогда 13 мая из-под сукна извлекли мартовский проект постановления о регулировании, проголосовав на Кабмине 14 числа.

Бац, бац и мимо…

Итак, что принято? "Нафтогаз Украины" будет ежедекадно выпускать расчетный уровень предельной цены на бензин А-95 и ДТ. За основу будут взяты европейские котировки, учтены акциз и НДС, а также добавлена валовая наценка в размере 5 грн для бензина и 7 грн для дизтоплива.

Как это изменит ситуацию? Практически никак. Ретроспективный анализ показывает, что в январе-апреле 2021 года 86% АЗС "помещались" в установленные предельные цены. Остальные 14% автозаправочных станций общей численностью около 1000 единиц приходятся на четыре сети: OKKO, WOG, Socar и Shell, которые были выше расчетного уровня Минэкономики по бензину А-95 на 0,6-2,4 грн/л, по дизтопливу – на 0,8-2,5 грн/л. Отметим одну важную деталь: лишь 10-12% клиентов покупают топливо по цене стелы, тогда как остальные пользуются картами лояльности, дающими скидки 2-3-4 грн/л. Т.е. фактически цены продажи в этих сетях на 90% отвечали предельному уровню, если он работал с начала года. Соответственно, зачем нужно и какие задачи позволит решить это регулирование, абсолютно непонятно.

Последним же "гвоздем" в этой истории стал такой казус: рассчитанный 14 мая предельный уровень цен по новой "формуле" предательски показал 30,22 грн/л на А-95. А с учетом роста мировых котировок уже во второй декаде этот уровень может быть еще выше. Так ради чего все это?

* * *

Кто пострадает в этой истории? Как ни странно, самый ощутимый эффект получит госбюджет. И эффект этот будет со знаком минус. Любые ограничения стимулируют рост теневого рынка, будь то алкоголь, табак или топливо. Сегодня продажа фальсифицированного топлива с мини-НПЗ и нефтебаз, а также массовые нарушения кассовой дисциплины преимущественно фиксируются на станциях нижнего ценового сегмента, которые будут вынуждены еще поднажать, чтобы держать расстояние от "белых" станций и тем самым сохранять продажи. По сути толкает в сеть регулирование и легальных игроков, которые так или иначе потеряют заработок на тех 10-12% клиентов, которым было все равно, какая цена на стеле. В итоге потери госбюджета от махинаций на рынке нефтепродуктов, которые до 14 мая оценивались в 22 млрд грн, вероятно, будут еще больше. Характерно, что это будет бить по социальным и инвестиционным программам правительства и Кабмина. Речь идет и о "Большой стройке", которая преимущественно финансируется за счет акцизов на топливо.

В целом же история с госрегулированием прекрасно иллюстрирует алгоритмы принятия решения, приоритеты и принципы экономической текущей политики. Непрофессионализм и популизм по-прежнему на марше.