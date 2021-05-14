ДФС поєднує жорсткий підхід до тіньового сектора і партнерський до легального бізнесу, - Мельник

Корпоративна культура Державної фіскальної служби повинна поєднувати в собі жорсткий підхід до представників тіньового сектора економіки і партнерський до легального бізнесу. Таку думку висловив глава ДФС Вадим Мельник в інтерв'ю "НВ.Бізнес".

"У мене два підходи в кримінальному процесі при розслідуванні кримінальних справ до суб'єктів, які працюють в економіці країни. Один - жорстко в межах закону до тіньового сектору, і партнерськи - до білого бізнесу. Якийсь завод, спиртзавод, який випускає в другу зміну спирт, він тіньовий або білий бізнес? Ви знаєте, напевно, він більше білий бізнес, він не ховається, він стоїть посеред поля, але він використовує схеми виготовлення незаконної продукції. Тепер давайте відійдемо від спиртзаводу, давайте візьмемо якусь іншу галузь. Припустимо, в ній працюють п'ять підприємств. Чотири з них в схемах, одне не в схемі. І він каже: «Хлопці, чомусь у мене нічого не купують. Я вклав гроші в обладнання, я повинен це все окупити, я повинен дати зарплату, я повинен сім'ю утримувати».

Він дізнається ситуацію на ринку, про схему, і він змушений увійти в схеми щоб бути конкурентним. Ми повинні розібратися, чому він в схемі. І сказати: «Ні, ми не тебе повинні, а тих чотирьох» ...Більш того, ліквідувати схему для всіх п'яти", - заявив Мельник.

Мельник зазначив, що для активізації діалогу з бізнес-спільнотою в складі ДФС був створений Офіс ефективної взаємодії з бізнесом: "Для створення діалогу та обміну необхідною інформацією з бізнес-спільнотою ми запустили Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Серед завдань Офісу - встановлення комунікації між представниками бізнесу та влади в сфері боротьби з тіньовою економікою, а також якісне інформування про роботу ДФС. Зараз служба перебуває в постійному контакті з легальним бізнесом, який стикається з недобросовісною конкуренцією з боку виробників контрафактної продукції".

Нагадаємо, ГФС за перші чотири місяці 2021 року вилучила контрафактної підакцизної продукції на 1,7 млрд грн.