Ілон Маск став людиною року за версією "Time"

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову".

Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla, мільярдер Ілон Маск став "Людиною року" - за версією журналу "Time".

Про це повідомив головний редактор видання Едвард Фельзенталь, передає Deutsche Welle.

"Звання "Людини року" - це показник впливу. Небагато людей мали більший вплив, ніж Маск, на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами... У 2021 році Маск став не лише найбагатшою людиною у світі, а і, ймовірно, найбільш яскравим прикладом масштабного зсуву в нашому суспільстві", - зазначив він.

Видання "Time" зазначає, що Маск – "найбагатша людина у світі, яка не має свого дому і розпродає свої статки". Він запускає супутники на орбіту і "приборкує Сонце", керує машиною, яку сам створив і якій не потрібно паливо і навряд чи потрібен водій. Також Маск "порухом пальця змушує ринки злітати або непритомніти".

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з «Хранителів»... Його стартап SpaceX обігнав Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку автомобілів, що зробило Маска власником статків у $250 млрд і найбагатшою приватною особою в історії", — йдеться у публікації "Time".

У 2020 році звання "Людини року" за версією журналу Time розділили Джозеф Байден та Камала Харріс.

Нагадаємо, 26 жовтня американський журнал Forbes повідомив, що Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії - на той момент його статки оцінювалися в 272,3 млрд доларів (240 млрд євро).

Досягти такого показника вдалося, зокрема завдяки різкому подорожчанню акцій Tesla - їхнє зростання у жовтні перевищило 13%, що забезпечило для компанії подолання ринкової вартості в 1 трлн доларів (886 млрд євро).

При цьому в 2021 році чистий прибуток американського виробника електромобілів за один квартал вперше перевищив позначку мільярд доларів. Суму в 1,14 млрд доларів (966 млн євро) компанія заробила з 1 квітня до 30 червня, йшлося у звіті Tesla від 26 липня. Це приблизно в 10 разів перевищувало прибуток Tesla у другому кварталі минулого року.