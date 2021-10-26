Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, статки якого наближаються до $300 мільярдів, став найбагатшою людиною в історії світу, повідомляє Forbes.

Це сталося завдяки майже 13%-му стрибку акцій Tesla та новим опціонам на акції вартістю 16,1 мільярда доларів, наданих після останнього звіту Tesla про прибутки.

Напередодні також стало відомо про велике замовлення на авто Tesla від компанії з прокату автомобілів Hertz. На цьому тлі у понеділок ринкова вартість автовиробника перевищила 1 трильйон доларів.

Forbes оцінює статки Маска на момент закриття ринку в понеділок у 271,3 мільярда доларів – приблизно на 41,7 мільярда доларів більше, ніж у п’ятницю.

Для порівняння, засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною, яка коли-небудь з’являлася в рейтингу Forbes 400 найбагатших людей Америки на початку цього місяця, очоливши список із статками приблизно в 201 мільярд доларів.

Нагадаємо, місяць тому Ілон Маск вийшов на перше місце в рейтингу найбагатших людей світу у рейтингу Forbes, який ведеться в режимі реального часу, а його статки вперше сягнули $200 млрд.