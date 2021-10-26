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Україна введе санкції проти міноритарного акціонера "Турбоатому"

Biscone втратить право розпоряджатися акціями українського заводу.

Україна введе санкції проти міноритарного акціонера "Турбоатому"
Фото: stroyobzor.net.ua

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 25 жовтня, ініціював введення санкцій проти кіпрської компанії Biscone Limited, яка є міноритарним акціонером АТ "Українські енергетичні машини" (раніше - "Турбоатом").

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1296.

Кабмін заявив, що санкції необхідні у зв'язку з наявністю "реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", а також у зв'язку "з метою протидії особам, які створюють перешкоди для сталого економічного розвитку" держави.

Трирічні обмежувальні заходи передбачатимуть блокування активів і тимчасове обмеження права юридичної особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (акціями, корпоративними правами). Також на три роки держава зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань перед підсанкційною компанією.

Навесні 2021 року "Турбоатом" звинуватив Biscone Limited у створенні загрози для діяльності підприємства та його існування в цілому.

Biscone належить 5,9% акцій заводу, її фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який знаходиться під санкціями з 2016 року.

Нагадаємо, що у вересні "Турбоатом" змінив назву на акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" ("Укренергомашини").

Перейменування відбулося в рамках приєднання до "Турбоатому" заводу "Електроважмаш".

"Турбоатом" спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного обладнання.

"Електроважмаш" є одним з найбільших в Україні виробників енергетичного обладнання - випускає гідро- і турбогенератори, електродвигуни потужністю від 160 Вт до 12,5 МВт, унікальні електричні машини для прокатних станів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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