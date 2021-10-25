У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
ГоловнаЕкономікаБізнес

У PayPal спростували зацікавленість у купівлі Pinterest

Угоди року в технологічному секторі не буде.

У PayPal спростували зацікавленість у купівлі Pinterest
Фото: EPA/UPG

В американській платіжній системі PayPal спростували інформацію про зацікавленість у придбанні соціальної мережі Pinterest.

"Платіжна компанія пізно ввечері в неділю повідомила, що наразі не купує Pinterest Inc (PINS.N), відповідаючи на повідомлення ЗМІ, що вона веде переговори про купівлю соцмережі за 45 мільярдів доларів", - передає Reuters.

Інших коментарів у PayPal не надали.

Придбання Pinterest могло стати стати угодою року в технологічному секторі та наблизити PayPal до її амбіцій стати "супердодатком".

Ця угода могла стати найбільшим поглинанням соціальної мережі з 2016 року, коли Microsoft купив LinkedIn за 26,2 млрд доларів.

PayPal – найбільша платіжна електронна система у світі, яка вже працює більш ніж у 200 країнах світу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також