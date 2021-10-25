У PayPal спростували зацікавленість у купівлі Pinterest

Угоди року в технологічному секторі не буде.

В американській платіжній системі PayPal спростували інформацію про зацікавленість у придбанні соціальної мережі Pinterest.

"Платіжна компанія пізно ввечері в неділю повідомила, що наразі не купує Pinterest Inc (PINS.N), відповідаючи на повідомлення ЗМІ, що вона веде переговори про купівлю соцмережі за 45 мільярдів доларів", - передає Reuters.

Інших коментарів у PayPal не надали.

Придбання Pinterest могло стати стати угодою року в технологічному секторі та наблизити PayPal до її амбіцій стати "супердодатком".

Ця угода могла стати найбільшим поглинанням соціальної мережі з 2016 року, коли Microsoft купив LinkedIn за 26,2 млрд доларів.

PayPal – найбільша платіжна електронна система у світі, яка вже працює більш ніж у 200 країнах світу.