Україна готова транспортувати до Європи додаткові 55 млрд куб. м газу на рік, - Данілов

На засіданні РНБО було ухвалено протокольне доручення визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів газу до країн ЄС.

Україна готова забезпечити додаткові обсяги транзиту газу до ЄС обсягом у 55 млрд куб. м на рік на спеціальних умовах.

Як повідомляє пресслужба президента України, про це йшлося на засіданні РНБО 22 жовтня.

"Враховуючи кризову ситуацію, яка склалася на енергетичному ринку Європи, на засіданні РНБО було заслухано представників ТОВ "Оператор ГТС України", НАК "Нафтогаз України" та ухвалено протокольне доручення визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу українською газотранспортною системою до країн Європейського Союзу в обсягах не менше 55 млрд куб. м на рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, Україна, окрім 40 млрд куб. м газу, який транспортує до Європи за контрактом з російським “Газпромом”, готова запропонувати додаткові обсяги в 55 млрд куб. м на рік.

Нагадаємо, транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту на поточний рік становить 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 рр. діє нова обов'язкова "бронь" для "Газпрому": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році.

Наразі українська ГТС використовується менше ніж на третину від загальної транзитної потужності у 146 млрд куб. м у рік.