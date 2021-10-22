В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги

В Україні розроблять новий формат платіжки за комунальні послуги, яка міститиме детальну інформацію щодо споживання енергоресурсів домогосподарствами.

Як зазначає пресслужба Міненерго, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому базовий закон "Про енергетичну ефективність". Документ, серед іншого, дозволить збільшити доступність комунальних послуг для населення та зменшити витрати на теплопостачання.

У міністерстві наголосили на важливості інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.

"Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - наводить пресслужбаслова заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися.