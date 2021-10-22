Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги

Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання ресурсів домогосподарствами. 

В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги
Фото: vesti-ukr.com

В Україні розроблять новий формат платіжки за комунальні послуги, яка міститиме детальну інформацію щодо споживання енергоресурсів домогосподарствами. 

Як зазначає пресслужба Міненерго, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому базовий закон "Про енергетичну ефективність". Документ, серед іншого, дозволить збільшити доступність комунальних послуг для населення та зменшити витрати на теплопостачання.

У міністерстві наголосили на важливості інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.

"Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії", - наводить пресслужбаслова заступниці міністра енергетики Юлії Підкоморної.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також