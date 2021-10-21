Оператор ГТС України подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку - 2"

Компанія "Оператор ГТС України" у середу, 20 жовтня, подала заявку на участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. «Північний потік-2» не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Ми вважаємо це своїм обов’язком інформувати наших стратегічних партнерів про ці занепокоєння", - пояснив гендиректор компанії Сергій Макогон.

Він вважає, що російський газопровід створить "величезну кількість непотрібної додаткової потужності для транзиту газу з Росії до Європи" та безповоротно ліквідує транзитний маршрут через Україну.

"Тож, «Північний потік-2» не диверсифікує транзитні маршрути, а навпаки – витіснить українську газотранспортну систему як один із наявних маршрутів та зосередить основну частину транспортування газу з Росії до Європи у вузькому коридорі Балтійського моря, де газопроводи «Північний потік» і «Північний потік-2» функціонуватимуть паралельно", - заявив Макогон.

Компанія вважає, що Nord Stream-2 AG може бути сертифіковано лише за умови дотримання усіх зобов’язань, визначених європейським законодавством. Компанія має бути повністю відокремленою та незалежною від «Газпрому», а правила доступу третьої сторони з прозорими тарифами повинны застосовувалися до всього трубопроводу від його кінцевої точки у Німеччина до вихідної точки в російському Усть-Лузі. Крім того, українська газотранспортна система повинна бути відкритою для використання третіми сторонами на російському кордоні, незалежно від того, чи ця сторона з Центральної Азії, чи є іншим російським виробником газу, що не належить "Газпрому".

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини уже допустило до процедури сертифікації "Північного потоку - 2" польську PGNiG та її німецьку "дочку" PGNiG Supply & Trading GmbH.

15 жовтня заявку на приєднання до процесу подала НАК "Нафтогаз України".