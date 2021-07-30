​​Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від "Газпрому", - Макогон

Головне питання - у тому, чи залишиться Україна транзитною країною після 2024 року.

Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що в разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде істотно оптимізувати, в результаті чого Європа буде залежати на 80% від газопроводів російського "Газпрому".

Про це повідомляється на сайті Оператора.

Макогон пояснив, що щорічно Україна споживає близько 30 млрд кубометів газу, з яких 20 млрд - власний видобуток, і ще 10 млрд - імпорт. Тому українська ГТС працюватиме в будь-якому випадку.

"Головне питання полягає в тому, чи залишиться Україна транзитною країною після 2024 року. Якщо ні, то Оператор ГТС буде змушений суттєво оптимізувати систему, щоб витрати на утримання ГТС не лягли на плечі українського споживача", - зазначив Макогон.

Проблема, за його словами, полягає в тому, що відновити повноцінну роботу ГТС після закриття компресорних станцій буде неможливо. Тому оператор ГТСУ не зможе бути "резервним варіантом" для Європи в разі, наприклад, - ремонту "Північного потоку".

"У Європі думають, що в такому випадку зможуть сказати: "Давайте український транзит". Але, на жаль, такого не буде. Якщо ми проведемо оптимізацію, повернутися назад буде неможливо", - додав Макогон.

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