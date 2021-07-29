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Ціна на газ в Європі виросла до історичного максимуму

Вартість газу в десять разів вища, ніж у травні рік тому.

Ціна на газ в Європі виросла до історичного максимуму
Фото: EPA/UPG

Ціна газу на голландському хабі TTF в четвер, 29 липня, перевищила 40 євро за МВт-год, що відповідає приблизно 495 доларів за тисячу кубометрів.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що це історичний максимум.

"Сьогодні на європейському хабі TTF ціна на газ з поставкою у наступному місяці перетнула межу у 40 євро за МВт-год. Це історичний максимум. І це в 10 разів більше ніж у травні минулого року. Маю надію, що Європа зрозуміє, що ставити на одного великого постачальника - це велика помилка. Посилення домінуючої позиції на ринку завжди призводить до збільшення цін, які заплатять кінцеві споживачі в ЄС", - написав Макогон у фейсбуці.

Нагадаємо, що два дні тому "Газпром" відмовився від бронювання додаткових транзитних потужностей через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік - 2".

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