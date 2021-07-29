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Середня ціна на автогаз в Україні оновила рекорд, перевищивши 16,80 грн

Дешевше за 16 гривень LPG не продає жодна велика мережа.

Середня ціна на автогаз в Україні оновила рекорд, перевищивши 16,80 грн
Фото: Макс Требухов

У четвер, 29 липня, середня ціна на автогаз в Україні сягнула рекордних 16,83 грн.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95". Це найвища вартість газу за весь час спостережень експертів.

За останню добу ціна виросла переважно на заправках економ-сегменту. Зокрема, Marshal і ZOG підняли її до 16,10 грн за літр.

Від початку липня роздрібні ціни на автогаз в Україні збільшились майже на півтори гривні, або на 9,5%.

Фото: enkorr

Нагадаємо, що рекордна вартість автогазу пояснюється дефіцитом на українському ринку, подорожчанням нафти на світовому ринку та сезонним стрибком попиту.

Востаннє схожа ситуація з автогазом в Україні виникла восени 2017 і 2018 року, але тоді вартість була нижчою, ніж зараз.

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