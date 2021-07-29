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"Магістральні газопроводи" і "Укренерго" повернулись в управління Міненерго

Раніше вони належали до сфери Мінфіну.

"Магістральні газопроводи" і "Укренерго" повернулись в управління Міненерго
Фото: utg.ua

Кабінет Міністрів передав Міністерству енергетики управління корпоративними правами компаній "Магістральні газопроводи України" і "Укренерго", а також єдиним майновим комплексом державного підприємства "Оператор ринку".

Про це сказано в розпорядженнях №832 і №833 від 28 липня.

"Оскільки Міністерство формує політику у сфері енергетики, передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок. Остаточна передача відбудеться відповідно до дорожньої карти, наданої Енергетичним співтовариством", - йдеться на сайті Міненерго.

Нагадаємо, що акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України" є власником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". У жовтні 2019 року в рамках анбандлінгу управління корпоративними правами МГУ передали Міністерству фінансів. За рішення Кабміну, тепер уповноваженим органом управління газотранспортною системою України буде Міненерго.

"Укренерго" перебувало у сфері управління Мінфіну з грудня 2018 року. Тодішній уряд пояснював, що це було потрібно для прискорення корпоратизації компанії та успішної сертифікації за європейськими стандартами ENTSO-E.

ДП "Оператор ринку" було створено 2019 року в рамках реформи ринку електричної енергії. Воно відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом і пропозицією на ринку електричної енергії.

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