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На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили

У колишнього міністра фінансів і секретаря РНБО виявився "не такий" диплом.

На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки допустила до участі в конкурсі 48 осіб. Серед них не буде найвідомішого кандидата - колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це на брифінгу в четвер, 29 липня, сказав голова комісії, колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

"48 кандидатів допущені. Ми намагалися бути максимально лояльними в рамках закону. Якщо людина помилилася в автобіографії чи справка під питанням - ми всіх допускали, щоб не було упередженості. Одинадцять людей ми не допустили. У одного кандидата Олександра Данилюка, на жаль, не нострифікований диплом і той диплом, який є український, не відповідає вимогам закону. Було питання, як він працював міністром? Це політична посада, там не було такої вимоги, як є", - сказав він.

Данилюк вже відреагував на рішення конкурсної комісії, назвавши його смішним.

"Нібито в мене немає профільної освіти. Це повне маніпулювання. Це всі члени конкурсної комісії знають і в першу чергу - глава комісії Тимофій Милованов. Мені було не те що неприємно - тошно дивитися на те, що він говорив. Освіта в мене є, це освіта однієї з найкращих бізнес-шкіл Сполучених Штатів. І точно рівень цієї освіти вищий, ніж та освіту, яку отримав Тимофій Милованов", - сказав він.

Данилюк підкреслив, що буде оскаржувати рішення конкурсної комісії, тому ще закон про БЕБ не вимагав від нього подавати дипломи. 

"Там чітко визначено, які документи мають бути подані в пакет комісії. Я подав усі документи, і зокрема - хоча цього й не вимагалося - свої дипломи, хоча це законом не передбачено. І от на базі цього вони приймають відповідне рішення", - сказав він.

Данилюк вчився у Київському політехнічному інституті та бізнес-школі  університету Індіани.

У велику політику прийшов за часів президента Петра Порошенка, коли його було призначено заступником голови Адміністрації президента. У 2016-2018 роках був міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана.

В 2019 року став радником Володимира Зеленського і після його перемоги на виборах президента отримав посаду секретаря РНБО. У вересні того ж року звільнився.

В 2020-2021 роках входив до наглядової ради Національного депозитарію.

Данилюк вважає, що результати конкурсу на директора БЕБ вирішили наперед і посаду отримає лояльний до влади голова податкової міліції Вадим Мельник.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, воно отримає повноваження податкової міліції (Державної фіскальної служби) та функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

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