Понад 50 осіб подали заявки на конкурс на главу Бюро економічної безпеки

Заявки на конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки подали понад 50 осіб.

Про це в кулуарах 4-ї конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі повідомив перший віцепрем'єр, міністр економіки Олексій Любченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вже отримано 51 заявку. Поки що складно назвати їхню точну кількість, оскільки деякі заявки могли подаватися поштою. Любченко уточнив, що в п'ятницю відбудеться засідання конкурсної комісії, на якій ця інформація стане більш повною.

Він також утримався від коментарів про конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подачу заявок.

Нагадаємо, БЕБ має запрацювати 25 вересня. Новий центральний орган виконавчої влади БЕБ протидіятиме економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силових повноважень, як нинішня податкова міліція.

Бюро економічної безпеки отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.

Прийом заявок на конкурс голови БЕБ завершився увечері 7 липня. Про подання заявок вже повідомили: ексміністр фінансів і ексглава Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, нинішній глава "Укрінформу" Вадим Мельник та колишній в.о. глави "Укрінформу"Сергій Солодченко.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не претендуватиме на цю посаду.