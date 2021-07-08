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Фонд гарантування вкладів виставив на продаж права вимоги на два пасажирських літака

Початкова ціна лоту – 108,6 млн грн.

Фонд гарантування вкладів виставив на продаж права вимоги на два пасажирських літака
Ілюстративне фото
Фото: setam.net.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж права вимоги на два пасажирських літака.

На сайті фонду повідомляється, що вони входять до пулу активів Місто Банку, що перебуває в ліквідації.

Загальна сума заборгованості за активами у складі пулу становить 108,6 млн грн. Забезпеченням виконання зобов'язань за ними виступають адміністративна будівля в Києві на Шулявській вулиці, а також літаки McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82) 1989 р.в. і Boeing 737-500 1992 р.в.

Фонд гарантування не вказує назву компанії-позичальника

Перша спроба продати літаки призначена на 14 липня.

Власником АТ "Місто Банк" був Іван Фурсін, якому належало 97,18% акцій. Фурсін - колишній народний депутат України 7-го скликання від Партії регіонів. Банк збанкрутував у грудні 2020 року через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Нагадаємо, що 2 липня Фонд гарантування намагався продати два літаки Boeing 737-500, які раніше входили до флоту МАУ, але перший аукціон закінчився невдало.

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