Фонд гарантування вкладів виставив на продаж права вимоги на два пасажирських літака

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж права вимоги на два пасажирських літака.

На сайті фонду повідомляється, що вони входять до пулу активів Місто Банку, що перебуває в ліквідації.

Загальна сума заборгованості за активами у складі пулу становить 108,6 млн грн. Забезпеченням виконання зобов'язань за ними виступають адміністративна будівля в Києві на Шулявській вулиці, а також літаки McDonnell Douglas DC-9-82 (MD-82) 1989 р.в. і Boeing 737-500 1992 р.в.

Фонд гарантування не вказує назву компанії-позичальника

Перша спроба продати літаки призначена на 14 липня.

Власником АТ "Місто Банк" був Іван Фурсін, якому належало 97,18% акцій. Фурсін - колишній народний депутат України 7-го скликання від Партії регіонів. Банк збанкрутував у грудні 2020 року через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Нагадаємо, що 2 липня Фонд гарантування намагався продати два літаки Boeing 737-500, які раніше входили до флоту МАУ, але перший аукціон закінчився невдало.