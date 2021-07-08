"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області оштрафувало компанію "Нова пошта" на 325 млн гривень за пошкоджені посилки.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Перший штраф у розмірі 151 млн гривень стосується розбитого акваріума, який доставляла "Нова пошта".

У січні 2021 року до Держпродспоживслужби звернувся клієнт пошти, який заявив, що компанія відмовилася компенсувати вартість товару, зазначену у поштовій декларації. 15 березня працівники відомства прийшли з позаплановою перевіркою у відділення, куди доставляли акваріум, але, за словами Держпродспоживслужби, керівник відділення не надав необхідні документи.

Інспектори зафіксували факт порушення закону України "Про захист прав споживачів" та попередили "Нову пошту" про накладення штрафних санкцій.

"Нова пошта" нібито не надала заперечень з приводу встановлених порушень, а на розгляд справи від компанії ніхто не з’явився.

Тому 28 травня ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за лютий 2021 року.

Компанія зараз оскаржує цей штраф у суді як необґрунтовано великий. За її даними, посилка клієнта, яка отримала пошкодження, мала вартість всього 500 гривень.

"У березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення Харкова. Приводом до неї стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Перевірка відбулася з порушенням чинного законодавства. Зокрема, за законом, перевіряючий повинен надати керівнику юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі документи про перевірку. Натомість, їх було вручено керівнику відділення, який не є такою уповноваженою особою. Крім того, була порушена і процедура перевірки. Зокрема, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було", - йдеться в заяві пресслужби компанії.

"Керівник відділення у свою чергу запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але цього зроблено не було. Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки. Зазначимо, що за останні півроку Держпродспоживслужба провела близько 80 перевірок у відділеннях Нової пошти в різних регіонах України і в жодному випадку таких претензій до компанії не висувалося. При цьому і сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу та не вказана дата правопорушення. Крім того, ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз", - сказано в заяві.

Другий штраф у розмірі 174 млн гривень стосується заяви громадянина, який у березні поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Затребувані в ході перевірки документи так само не були надані, і 2 липня Держпродспоживслужбою було винесено постанову про накладення стягнень у розмірі 174 мільйони гривень, що становить 10% від обсягу реалізованої продукції ТОВ "Нова пошта" за березень 2021 року.

Нагадаємо, що "Нова пошта" - найбільша приватна пошта в Україні. Вона має понад 1220 відділень, які спеціалізуються на експресдоставці документів, посилок і вантажів.