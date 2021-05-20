Зеленський підписав закон щодо зміни процедури надсилання водіям "листів щастя"

Документ скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов” № 1438-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що на сьогодні більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

“Закон, що його підписав Президент, скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф. Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення”, - йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Раніше в травні Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував відмову від надсилання паперових "листів щастя" порушникам правил дорожнього руху.