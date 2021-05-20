Кличко розповів, що за останніх пів року не зустрічався з Зеленським

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що той не вважає його конкурентом на майбутніх президентських виборах.

Про це Кличко написав у фейсбуці.

"Друзі! За останніх кілька годин отримав масу запитань щодо того, чи ходжу я оббивати пороги високих кабінетів. Відповідаю. Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше, не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів", - зазначив мер столиці.

Кличко також заявив, що він, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту - задля зустрічі з робочих питань.

"А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування... Зустріч за останніх пів року так і не відбулася. А коли немає комунікації - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?" - зазначив мер Києва.

Він також додав, що здивований звинуваченнями в розкраданні бюджету.

"Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави, що відбуваються останнім часом. Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці? Може, Президенту надають якусь викривлену інформацію? Бо щоб однозначно стверджувати, всі факти мають бути доведені в законному порядку", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні на пресконференції Зеленський заявив, що не вважає мера Києва конкурентом на майбутніх президентських виборах. Президент сказав, що дуже поважає спортивні заслуги Кличка, але погано ставиться до людей, якими він себе оточив. Зеленський також зазначив, що Кличко "неправильно себе поводить": має всю повноту влади в Києві, але постійно просить про якусь допомогу.