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Кличко вимагає від Кабміну виконати зобов'язання, щоб вся країна не залишилась без гарячої води та газу

З 20 травня припиняється обов’язок «Нафтогазу» постачати підприємствам постачання природного газу за режимом «покладення спеціальних обов’язків».

Кличко вимагає від Кабміну виконати зобов'язання, щоб вся країна не залишилась без гарячої води та газу
Фото: EPA/UPG

Останні рішення Кабміну призведуть до збільшення тарифів на газ для населення та непомірних видатків з бюджетів громад на опалення комунальних установ. На цьому у своїй заяві наголосив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, висловлюючи позицію місцевих лідерів.

Він нагадав, що з 20 травня припиняється обов’язок «Нафтогазу» постачати підприємствам постачання природного газу за режимом «покладення спеціальних обов’язків», який передбачав обов’язковість постачання природного газу за фіксованою ціною, без передоплати.

«Його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими умовами. «Нафтогаз» вже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що місцеве самоврядування виконало свої зобов’язання по меморандуму між урядом, «Нафтогаз», НКРЕКП та Асоціацією міст України щодо врегулювання ситуації. Зокрема, не збільшувати тарифи протягом опалювального сезону та забезпечити безперебійне надання послуг громадянам. Тоді як уряд відмовився від виконання умов меморандуму, які взяв на себе.

«Компенсація втрат комунальним підприємствам не здійснюється, що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. Рахунки комунальних підприємств теплопостачання арештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без зарплат. Отже уряд та «Нафтогаз» своїми діями вже в травні залишають 120 міст – 5 мільйонів громадян – без гарячої води. А бюджетні установи – без газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення», – пояснив Кличко.

Він озвучив вимоги представників місцевого самоврядування: розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування штрафів; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли через рішення державної влади; гарантувати постачання газу комунальним підприємствам за прийнятною ціною та ухвалити законопроект, який забезпечить реструктуризацію боргів КП.

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