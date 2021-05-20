​Посли G7 сподіваються, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня

Це передбачає моніторинг прав власності та відкритість даних про користувачів і власників землі.

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою України законопроєктів №2194 і №2195, які стали черговим кроком на шляху до земельної реформи.

Про це посли повідмили в Twitter.

"Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає: моніторинг прав власності і транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - йдеться в повідомленні.

Посли G7 вітають прийняття @verkhovna_rada законопроектів 2194 і 2195 як черговий крок на шляху до виконання зобов’язань @ZelenskyyUA і @Kabmin_UA щодо прозорої і справедливої земельної реформи, яка створить величезні можливості для процвітання 🇺🇦. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

19 травня Верховна Рада розглянула і відхилила постанови про скасування свого рішення від 28 квітня 2021 року про прийняття в цілому законопроекту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законів про удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, розблокувавши таким чином підписання даного закону.

18 травня Рада прийняла в цілому законопроект №2195 про внесення змін до Земельного кодексу та закон "Про оренду землі" щодо продажу на електронних аукціонах земельних ділянок, що перебувають у державній і комунальній власності, або прав на них.

Нагадаємо, у 2017 році МВФ виключив земельну реформу зі списку вимог до України. Серед вимог, які залишилися, - пенсійна реформа, закони про приватизацію та про антикорупційний суд.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX). Законопроєкт було прийнято вночі 31 березня 2020 року 259 голосами. Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і група "Довіра". Після прийняття закону інші депутати зареєстрували 13 пропозицій про скасування результатів голосування. Ці проєкти були обов'язковими для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права направляти відповідні закони на підпис президентові.

13 квітня 2020 року пропозиції поставили на голосування, але жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів. Того ж дня Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання цього законопроєкту.

У ніч на вівторок, 31 березня 2020 року, Рада на позачерговому пленарному засіданні скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року.

Докладніше про реальні ризики і міфах на старті ринку землі читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность".