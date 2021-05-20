Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть

"Головний зміст - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масмедіа, на політику, на чиновників не буде".

Президент України Володимир Зеленський відмовився називати прізвища 13 олігархів, яких раніше нарахували в РНБО. На пресконференції він заявив, що 13 - це за інформацією секретаря РНБО.

"По-перше, головний зміст закону і філософія, це моя ідея, і тому цього закону досі нема, бо ми детально підходимо до кожної норми. Закон на 100% готовий, але є декілька деталей, він з'явиться наступного тижня. Головний зміст - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. Впливу на масмедіа, на політику, на чиновників не буде", - запевнив він.

А якщо буде - ці люди отримають "квиток під назвою олігарх" і з'являться в спеціальному реєстрі. Потрапляння в реєстр може призвести до втрати бізнесу за кордоном.

У олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За словами президента, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Зеленський також додав, що люди, які відповідатимуть трьом критеріям олігарха, не зможуть бути народними депутатами.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. За попередньою інформацією, визначені олігархами особи будуть нести певну юридичну відповідальність, яка стимулюватиме їх вийти з цього статусу.