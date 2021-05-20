​Кіра Рудик назвала вимоги “Голосу” до нового очільника МОЗу

Партія “Голос” рік наголошувала на некомпетентності Максима Степанова на посаді міністра охорони здоров'я, тому зараз новий очільник міністерства повинен відповідати конкретним вимогам. Про це з трибуни Верховної ради сьогодні заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

Рудик наголосила, що влада “не має права на четверту помилку” у кадровому призначенні. "Голос” буде жорстко контролювати новопризначеного міністра, додала нардепка.

“Крок номер три - нам потрібен уряд, який буде розуміти що треба робити. В Уряду досі немає стратегії. Тому зміна прізвищ без плану дій не дуже вплине на ефективність. Країні потрібен економічний план виходу з кризи”, - заявила Рудик.

Вона наголосила на необхідності масової вакцинації, що забезпечить колективний імунітет, а також конкретного плану уряду для повернення країни до нормального життя та розвитку.

За її словами, “Голос” не буде підтримувати нових міністрів наосліп. Партія має розуміти, чи готові кандидати до викликів, які на них чекають на посаді.

“Від кожного кандидата на посаду міністра вимагаємо дві речі: фаховий аналіз поточної ситуації, а також план діяльності на посаді як мінімум на півроку”, – підкреслила Кіра Рудик.

До того ж, “Голос” має більш конкретні вимоги до нового міністра охорони здоров'я, зокрема: нарешті закупити достатню кількість вакцини, організувати масову вакцинацію, забезпечити лікарів та лікарні усім необхідним для роботи.

Раніше “Голос” домігся відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Представники політсили неодноразово наголошували, що за час пандемії коронавірусу Степанов не зміг вчасно забезпечити засобами захисту українських медиків, провалив масове тестування населення і вакцинацію, не забезпечив киснем в достатній кількості опорні лікарні.