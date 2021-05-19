ЦВК визнала Вірастюка обраним депутатом Ради

Після визнання недійсним голосування на шести дільницях кількість голосів за кандидатів дещо змінилася.

Центральна виборча комісія на засіданні 19 травня визнала Василя Вірастюка обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу №87.

"Враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування", - сказано в повідомленні ЦВК у фейсбуці.

Згідно з інформацією, оприлюдненою під час трансляції засідання в мережі Youtube, ЦВК склала новий протокол за результатами виборів.

Після визнання недійсним голосування на шести дільницях кількість голосів за кандидатів дещо змінилася. За Василя Вірастюка проголосував 14 811 виборець, за Олександра Шевченка - 13 942, за Руслана Кошулинського - 13 463 виборці.

"Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка", - резюмували на засіданні ЦВК.

Раніше Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнала протиправним й скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом.

За підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) з невеликим відривом лідирував Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.

Підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. Після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня. 22 квітня ЦВК офіційно оголосила Вірастюка переможцем виборів.

5 травня ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу №87. Рішення підтримали 12 членів комісії.