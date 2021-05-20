Парламент призначив першим віцепрем'єром - міністром економрозвитку Олексія Любченка

Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення першим віцепрем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексія Любченка, який з квітня минулого року очолював Державну податкову службу.

За призначення проголосували 293 народні депутати.

Призначення Любченка на посаду підтримали не лише представники "Слуги народу", "За майбутнє" і "Довіри", а й опозиційної "Батьківщини".

"Європейська солідарність" і "Голос" не дали жодного голосу за Любченка.

49-річний Любченко родом з Черкащини, має освіту Київського економічного університету. На початку 90-х працював у міськраді Сміли, зокрема на посаді старшого економіста та заввідділу комунальної власності та підприємництва. У 1998 став заступником міського голови з питань діяльності органів ради.

З вересня того ж року став заступником начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА, а в лютому 1999 перейшов на роботу до Державної податкової адміністрації в Кіровоградській області. У лютому 2003 року очолив її.

З 2009 по 2012 рік працював у Державній податковій адміністрації (яка потім стала службою), був призначений на посаду заступника голови ДПС тодішньою головою Кабміну Юлією Тимошенко. У 2014-2015 був радником голови ДФС, потім став першим віцепрезидентом "Украгрохімхолдингу". З квітня 2020 очолив Державну податкову службу.

Як повідомили джерела LB.UA в "Батьківщині", "сьогодні Любченко приходив до нас на фракцію. Ми заслухали його. Він працював в Уряді Юлії Тимошенко. Тому про нього добра думка. Тим більше на фракції дав бачення по розвитку галузі, яке всі сприйняли".

Нагадаємо, що про кандидатуру Любченка на посаду міністра економрозвитку стало відомо зразу після появи інформації про скору відставку Ігоря Петрашка. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що "Любченко на посаді керівника Державної податкової служби збільшив надходження за рахунок правильної побудови процесів і адміністрування".