Резніков: МЗС готує мій візит до Вашингтона з 2020 року, інших візитів не планувалося

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков улітку 2020 року звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням доручити Посольству України в США опрацювати організацію його офіційного візиту до Вашингтона.

Про це він повідомив у коментарі LB.ua.

"Ігоря Пастернака я знаю дуже давно. Ще з часів, коли жив і працював у Львові. Звісно, ми постійно комунікуємо, і як великий друг не тільки мій, але й України, Ігор тримає руку на пульсі ситуації в країні. Зокрема, щодо збройної агресії й окупації частини наших територій Російською Федерацією. Розмовляючи нещодавно по телефону, серед іншого, ми поділилися думками про дії Росії стосовно України і поведінку росіян на міжнародній арені. І я сказав, що розуміння США... та інших країн, що це війна не на сході України, а на сході Європи, є вкрай важливим", - зазначив Резніков.

Він додав, що під час телефонної розмови Пастернак висловив свою думку щодо того, що він мав би поділитися цією інформацією не тільки на рівні брифінгу для країн-членів ООН, а і з членами Конгресу США.

"Я, своєю чергою, повідомив, що ще минулого року на зустрічі з тодішнім заступником державного секретаря США Стівеном Біганом, тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом і помічником голови Об'єднаного комітету начальників штабів Ріккі Вадделлом я проінформував делегацію США про те, що вже раніше звернувся до МЗС з проханням доручити Посольству України в США опрацювати організацію мого офіційного візиту до Вашингтона. Проте адаптована інформація про начебто організацію візиту до США в рамках приватної бесіди з Ігорем Пастернаком, а потім начебто ще й його скасування є некоректною. Не можна скасувати те, що не сплановано", - заявив Резніков.

Він наголосив, що всі візити посадових осіб до інших держав погоджуються і організовуються виключно через Міністерство закордонних справ, посольство відповідної країни, тут – Посольство України у США та пані посла Оксану Маркарову.

"Антикремлівська позиція Пастернака незмінна як до 2014, так і після 2014 року. Хочу нагадати, що саме завдяки Пастернаку у 2015 році в будівлі Конгресу США представили артпроєкт «Обличчя війни» - портрет Путіна, який був зібраний з 5 тисяч відстріляних на Донбасі гільз. Відвідував неодноразово Донбас з різними конгресменами, в тому числі із Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом, Емі Клобучар і багатьма іншими. Крім того, завдяки участі розвивалися двосторонні відносини США та України. В цілому ж будь-які дії Ігоря Пастернака, які хоч і є приватною ініціативою, оцінюю виключно як такі, що спрямовані на захист інтересів США в першу чергу - на достовірне інформування Штатів про реальний стан справ, а також на захист інтересів України - донести правду про війну Росії проти України, яка, повторюся, розв'язана Росією на сході Європи, на території європейської держави", - підсумував Резніков.

Редакція LB.ua також зв'язалася з Пастернаком, який повідомив, що наразі перебуває в Києві.

"Так, дійсно, я взяв ініціативу у свої руки щодо комунікації з конгресменами. Проте дати, про які йдеться, є дуже умовними. Саме їх я обрав символічно, оскільки в ці дні проходить сесія Конгресу США. Але ви ж розумієте, що ні про який візит не може бути мови без дотримання визначених процедур: залучення МЗС, посольства, самого Олексія. Ну і, власне, як ви бачите, я і сам перебуваю в Києві в ці дні. Проте важливо, що Конгрес отримав сигнал щодо необхідності такого візиту - виключно офіційного", - розповів Пастернак.

Нагадаємо, журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили інформацію про те, що низка конгресменів США отримали запит на зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся. За їхніми даними, організацією зустрічей керівника ОП з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Візит буцімто був запланований на 16-20 травня.

МЗС України та посольство у Вашингтоні заявили, що не здійснювали підготовки такого візиту.

Лист "Радіо Свобода" отримало у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. Посольство, своєю чергою, нічого про лист не знало. У листі йдеться, що візит запланований на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Офіційна мета візиту така: "Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США".

У коментарі Єрмак заявив, що йому про це нічого невідомо і візиту на ці дати не планував. А Резніков розповів, що нещодавно спілкувався з Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. Він додав, що це була ідея бізнесмена, щоб віцепрем’єр поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу, але подальших дій Пастернака не знав і не узгоджував з ним.

Пастернак у коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб "українські чиновники могли провести брифінг про те, "які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін". Однак він додав, що не впевнений, що вони планували взагалі приїхати до США.