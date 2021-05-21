Рада ухвалила за основу законопроєкт про статус НАБУ

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України № 5459-1.

"За" проголосувало 288 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і унеможливить втручання КМУ в його діяльність. Також документ визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ.

Директора НАБУ призначатиме Кабінет міністрів за конкурсом, а також у визначених законом випадках - звільнятиме. Конкурс проводитиме комісія з шести осіб. Голова НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.

Нагадаємо, 28 серпня минулого року КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ. В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку, зазначивши, що рішення Конституційного Суду не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.