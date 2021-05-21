Рада ухвалила постанову із закликом до США ввести санкції проти "Північного потоку"

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Відповідний документ підтримали 292 нардепи. Постанову презентував спікер Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні стоїть ще один важливий виклик перед Верховною Радою – боротьба за нашу енергетичну безпеку. І в цьому плані Україні буде важко протистояти без міжнародної підтримки", - аргументував необхідність ухвалення Разумков.

У документі йдеться: "Затвердити Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2»".

У пояснювальній записці зазначається, що намагання Російської Федерації реалізувати проєкт "Північний потік - 2" є одним із інструментів у гібридній війні, спрямованим на підрив незалежності та геополітичних позицій нашої держави.

"Метою цього газопроводу є обійти територію України, створити механізм тиску на нашу державу та країни Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність країн ЄС від поставок російського гвзу... Протидія реалізації проєкту «Північний потік - 2» неможлива без підтримки ключового партнера України – Сполучених штатів Америки", – заявлено в записці.

Як відомо, нині готово майже 95% газопроводу.

Нагадаємо, що Державний департамент подав до Конгресу звіт щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені американські санкції. Згідно з оприлюдненим документом, проти оператора газопроводу - базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора - громадянина Німеччини Маттіаса Варніга запроваджувати санкції не будуть.

Раніше про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена відмовиться від нових санкцій проти оператора "Північного потоку-2" написали з посиланням на анонімні джерела портал Axios і агентство Reuters. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн "Газпром".

Напередодні в адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що його бентежить ймовірність домовленості РФ та США у питанні уникнення санкцій щодо "Північного потоку".