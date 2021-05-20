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Зеленський вважає видачу російських паспортів жителям ОРДЛО першим кроком до анексії

"Те ж саме відбувалося в Криму".

Зеленський вважає видачу російських паспортів жителям ОРДЛО першим кроком до анексії
Фото: скрін трансляції

Президент Володимир Зеленський вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій першим кроком до анексії.

Про це він заявив під час пресконференції, відповідаючи на питання редактору відділу "Світ" LB.ua Олександру Демченку.

"Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що піднімає це питання в розмові з міжнародними партнерами, втім, воно залишається складним.

"Ми з вами вплинути на це не можемо", - прокоментував російську "паспортизацію" в ОРДЛО Зеленський.

Президент навів приклад того, як Росія раніше вивозила жителів окупованого Донбасу для того, щоб вони голосували.

"Найскладніше питання в цьому. Як вони голосують, мене не дуже цікавить. Якщо вони підуть в Думу (Державну Думу РФ, - ред.) Або в ще якісь органи... Мені зрозуміло, що люди, які проукраїнські, ні в які органи російської влади не підуть. Щодо паспортизації... Це дуже погане питання. Я його дійсно піднімаю. ми говоримо з усіма лідерами, які обговорюють це питання. Більш того, поки ми з вами вплинути на цю паспортизацію не можемо, крім дипломатичних розмов" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто. Раніше повідомлялося, що більш ніж півмільйона жителів, які отримали російські паспорти, візьмуть участь у виборах до Держдуми РФ.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".

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