Зеленський прокоментував справу Шеремета і заявив, що спілкується з Дугарь

Зеленський додав, що якщо їх засудили незаконно, то з міністром внутрішніх справ будуть говорити серйозно про відставку, і Арсен Аваков про це знає.

Президент України заявив, що не втручається в дільність суду і правоохоронців, але знає детально, що відбувається зі справою про вбивство Павла Шеремета. Про це він сказав на пресконференції.

"Якщо незаконно було засуджено (підозрюваних Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко) - мені не все одно. Доказів вини чи невинуватості 100% ще немає", - сказав Зеленський і додав, що листується з підозрюваною Яною Дугарь.

Президент показав своє листування з нею одному з журналістів.

Зеленський додав, що якщо їх засудили незаконно, то з міністром внутрішніх справ будуть говорити серйозно про відставку, і Арсен Аваков про це знає.

"Він розуміє складність усього процесу", - додав він.

Нагадаємо, що 30 квітня Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід сержантові пресслужби Сил спеціальних операцій і військовому музиканту Андрієві Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Також Антоненко носить електронний браслет контролю. Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.