Суд поновив провадження щодо трьох ексберкутівців у справі розстрілів на Інститутській

Святошинський районний суд столиці 19 травня поновив розгляд справи про розстріли учасників акцій протесту на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо ексбійців "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського.

Про це повідомляє Суспільне.

"На адресу суду через канцелярію 19 травня надійшло клопотання про здійснення спеціального судового провадження стосовно обвинувачених Зінченка, Аброськіна, Янішевського... Суд оцінює це клопотання, керуючись законодавством, яке діє на сьогодні, достатнім для того, щоб оголосити про поновлення судового провадження щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського", - заявив головуючий суддя Сергій Дячук.

Поруч з цим, суд призначив дату судового засідання для розгляду поданого клопотання прокурора на 11:00 2 червня.

Перед цим, на початку засідання, адвокат Олександр Горошинський заявив відвід усьому складу суду у справі. Він нагадав, що матеріали щодо Аброськіна, Зінченка і Янішевського були виділені в окреме судове провадження, зупинене до розшуку цих осіб.

Горошинський також заявив, що на брифінгу 26 квітня щодо заочного засудження генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що закон про зміни до законодавства щодо заочного кримінального переслідування "допоможе зрушити з мертвої точки" справи Майдану.

"І фактично... (на засіданні - ред.) 28 квітня суд у позапроцесуальний спосіб зробив відповідні виклики для трьох обвинувачених, на власний розсуд", - заявив Горошинський, зауваживши, що це зробили до ухвалення відповідного законодавства про здійснення спеціального судового провадження, адже ВР прийняла відповідний закон 27 квітня.

Суддя Дячук на противагу цьому зазначив, що суд "здійснював такі повідомлення і раніше", керуючись законодавством, яким, зокрема, був визначений порядок повідомлення таких осіб про судове провадження, у якому вони фігурують.

Зі свого боку, один з прокурорів висловив думку, що підстави для відводу суду присяжних відсутні, і закликав відмовити у задоволенні клопотання, яке, на думку обвинувачення, є необґрунтованим.

Суддя Дячук оголосив рішення: "Суд присяжних ухвалив у задоволенні заяви про відвід усьому складу суду відмовити".

Засідання у судовому провадженні щодо трьох ексберкутівців наразі завершено. Далі суд після невеликої перерви продовжив судовий розгляд іншого провадження у цій справі - щодо обвинувачених ексберкутівців Олександра Маринченка і Сергія Тамтури.

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід "беркутівцям" Олегу Янішевському, Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку, які перебували під домашнім арештом. Усі вони були внесені в список на обмін і передані бойовикам 29 грудня.

Колишніх "беркутівців" судять за умисне вбивство 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. А також за перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю і заподіяння тілесних ушкоджень.

Процес був близький до стадії дебатів, його фінал прогнозували на 2020 рік. Відбулося понад 200 результативних засідань, кожне тривало від 2 до 6 годин. Це найважливіша і найпрогресивніша справа з усіх "майданівських". У ній понад 200 потерпілих. Детальніше про це можна почитати в тексті "Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану". З того часу, як обвинувачених "беркутівців" обміняли, справа фактично не рухається з місця.