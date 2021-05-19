Суд стягнув 106 млн гривень з фірми, яка будувала казарми на "Широкому лані"

Позов було подано ще у 2018 році.

Господарським судом Києва стягнув на користь Міністерства оборони з комерційного підприємства 106 млн гривень за зрив будівництва на полігоні "Широкий лан".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

У 2016 році міністерство уклало договір підряду про будівництво містечка для розміщення бригади військовослужбовців Збройних Сил України у польовому таборі Міжвидового центру підготовки підрозділів у Миколаївській області.

Підприємство зірвало строки будівництва і не повернуло сплачений державою аванс.

Це призвело до неможливості використання військового полігону за призначенням.

За даними судового реєстру, в Господарському районному суді Києва розглядався позов Міністерства оборони України до ТОВ "Контейт" (попередня назва - ТОВ "Ріст") про стягнення грошових коштів за договором підряду на від 28.12.2016 року на будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі 235 Міжвидового центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Улянівка Миколаївської області.

Роботи мали бути завершені не пізніше 1 грудня 2018 року, але ще влітку того року контракт розірвали через зрив будівництва. У листопаді 2018 року міністерство подало на ТОВ "Ріст" до суду.

20 квітня 2021 року суд постановив стягнути з підрядника 71,4 млн гривень та 34 млн гривень у вигляді штрафів і пені.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в апеляційному порядку, тому поки що не набрало законної сили.