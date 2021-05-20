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Суд зобов’язав авіакомпанію з Андорри сплатити Україні 100 тис. грн за польоти над Чорним морем

Йдеться про авіакомпанію Gestio Integral D'aeronaus Martinez SL.

Суд зобов’язав авіакомпанію з Андорри сплатити Україні 100 тис. грн за польоти над Чорним морем
Фото: airlife-club.com

Господарський суд Київської області зобов’язав авіакомпанію з Андорри виплатити борг в 100 тисяч гривень за аеронавігаційні послуги в повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим, йдеться про авіакомпанію Gestio Integral D'aeronaus Martinez SL.

"У ході досудового розслідування, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України), прокуратура автономії встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, на загальну суму 7 млн грн", - сказано в повідомленні.

Там зазначають, що після пред’явлення зазначених позовів, одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів у повному обсязі сплатила заборгованість на суму 3 719 843 гривень.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки "Украерорух".

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