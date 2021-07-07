Більшість українських портів передадуть у концесію, - Тимошенко

За перший повний місяць роботи в порту Южний нової команди на 15% збільшилася кількість обробки вантажів.

Нова команда Міністерства інфраструктури пришвидшує темпи реформування галузі морських перевезень: передає порти у концесію, а також впроваджує електронну сертифікації для моряків.

Про це повідомив координатор програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко під час виступу на форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

«Чому ми хочемо віддавати більшість портів у концесію? Держава не може управляти такою кількістю портів на якісному рівні. Саме тому ми сконцентруємо увагу на кількох портах, якими буде управляти держава. Найголовніше – що це найвигідніші з економічної точки зору порти для держави», - заявив Тимошенко.

Він навів приклад державного підприємства порт «Южний», де за перший повний місяць роботи нової команди на 15% збільшилася кількість обробки вантажів.

«Зараз нова команда працює над тарифною політикою, яка є в порту «Южний». Я думаю, що за результатами цього року усі побачать, як держава може сконцентрувати увагу на одному порті чи на кількох, і збільшити в економічному плані вигідність для державного бюджету і взагалі для держави», - додав Тимошенко.

Інший напрямок змін - покращення сервісів для моряків. З 1 вересня у тестовому режимі буде запущено систему електронної сертифікації, яка знизить корупціогенність процесу отримання моряками необхідних документів.

«Чому ми так піклуємось про наших моряків? Не тільки тому, що це громадяни України і ми їх поважаємо. А тому, що Україна – в топі держав за кількістю моряків. Не тільки європейських держав, а й світових», - зазначив заступник голови ОП.