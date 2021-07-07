​Підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ винесли на громадське обговорення, – Кубраков

Міністерство пропонує збільшити тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року, а з 1 січня 2022 року - ще на 20,4%

Міністерство інфраструктури України винесло на обговорення проєкт наказу про зміну тарифних коефіцієнтів на вантажоперевезення "Укрзалізниці". Нові тарифи принесуть додаткові кошти і наповнять бюджет. Разом з тим остаточне рішення по тарифах буде прийнято за результатами громадських обговорень, повідомляє Mintrans.

Як зазначається, мова йде про ще більші тарифні ставки і наповнення бюджету Укрзалізниці за рахунок основних користувачів української залізниці - металургів.

У нових тарифах Міністерство пропонує поступово збільшити тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року, а з 1 січня 2022 року збільшити їх ще на 20,4%. Також пропонується збільшити тарифи на перевезення вантажів другого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року і ще на 6,5% з 1 січня 2022 року.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що вперше за історію УЗ планують провести не індексацію тарифів, а зближення класів.

"Це рекордне збільшення тарифів. Вперше мова йде не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це дозволить вже в цьому році Укрзалізниці залучити додаткові 2 млрд грн, а в наступному - рекордні 10 млрд грн", - розповів він.

У МІУ підкреслюють, що в новій тарифній політиці враховуються інтереси всіх сторін, в тому числі громадськості. Таким чином остаточне рішення про ставки тарифів буде прийнято за результатами громадського обговорення, підкреслив Кубраков.

Зокрема, українські аграрії наполягають на більш жорстких заходах, ніж ті, що були оприлюднені в проєкті наказу про зміну коефіцієнтів, що використовуються для формування тарифів на перевезення вантажів.

"Ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації та беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно до 18-20 млрд грн. Ми чуємо аграріїв і розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень - це руда і вугілля. Виходячи з цього, ми і будемо вибудовувати нову тарифну політику", - заявив він.