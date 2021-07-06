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Фонд держмайна з третьої спроби продав спиртзавод на Тернопільщині

Вартість Мишковицького МПД зросла до 23 млн гривень.

Фонд держмайна з третьої спроби продав спиртзавод на Тернопільщині
Мишковицький МПД
Фото: spfu.gov.ua

Сьогодні, 6 липня, відбувся повторний онлайн-аукціон з приватизації майна Мишковицького спиртзаводу.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

За об'єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися чотири  учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни – з 7,3 млн  до 23 млн гривень.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.

Нагадаємо, 10 червня ФДМ втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод. 28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія Золотники-Агро з пропозицією 12,8 млн грн. Однак компанія не провела оплату за актив і результати аукціону було анульовано.

У березні поточного року ФДМ провів повторний аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. За право власності на актив змагалися вісім учасників, які збільшили стартову ціну в 25 разів. Переможцем аукціону стала компанія Енерджі Солюшинз Україна, яка останнім кроком торгів підняла ціну відразу з 85 млн грн до 181 млн грн.

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