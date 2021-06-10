Ще один спиртзавод, від якого двічі відмовились покупці, втретє виставили на приватизацію

Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі та селищі міського типу Дружба. Стартова ціна активу становить 7 291 753 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 5 липня.

Це буде вже третій аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. 28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія Золотники-Агро з пропозицією 12,8 млн грн. Однак компанія не провела оплату за актив і результати аукціону було анульовано.

У березні поточного року ФДМ провів повторний аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. За право власності на актив змагалися вісім учасників, які збільшили стартову ціну в 25 разів. Переможцем аукціону стала компанія Енерджі Солюшинз Україна, яка останнім кроком торгів підняла ціну відразу з 85 млн грн до 181 млн грн.

Нагадаємо, 21 травня спиртзавод у Полтавській області, від якого двічі відмовились покупці, продали втретє. Вишняківський спиртзавод приватизовано за 83,6 млн грн. Переможцем стало ТОВ "Віденський млин", яке брало участь і у двох попередніх аукціонах.

Перший раз 18 грудня підприємство продали за 234 млн гривень. Це мала бути рекордна сума для приватизації спиртзаводів, але покупець - ТОВ "РесурсПромЗахід" - не прибув для укладання договору купівлі-продажу.