У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Флойд Мейвезер отримав фантастичний гонорар за бій з блогером, - Mirror
Флойд Мейвезер отримав фантастичний гонорар за бій з блогером, - Mirror
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
ГоловнаЕкономікаДержава

Ще один спиртзавод, від якого двічі відмовились покупці, втретє виставили на приватизацію

Аукціон з продажу Мишковицького спиртзаводу на Тернопільщині пройде 6 липня.

Ще один спиртзавод, від якого двічі відмовились покупці, втретє виставили на приватизацію
Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області
Фото: spfu.gov.ua

Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі та селищі міського типу Дружба. Стартова ціна активу становить 7 291 753 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 5 липня.

Це буде вже третій аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. 28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія Золотники-Агро з пропозицією 12,8 млн грн. Однак компанія не провела оплату за актив і результати аукціону було анульовано.

У березні поточного року ФДМ провів повторний аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. За право власності на актив змагалися вісім учасників, які збільшили стартову ціну в 25 разів. Переможцем аукціону стала компанія Енерджі Солюшинз Україна, яка останнім кроком торгів підняла ціну відразу з 85 млн грн до 181 млн грн.

Нагадаємо, 21 травня спиртзавод у Полтавській області, від якого двічі відмовились покупці, продали втретє. Вишняківський спиртзавод приватизовано за 83,6 млн грн. Переможцем стало ТОВ "Віденський млин", яке брало участь і у двох попередніх аукціонах.

Перший раз 18 грудня підприємство продали за 234 млн гривень. Це мала бути рекордна сума для приватизації спиртзаводів, але покупець - ТОВ "РесурсПромЗахід" - не прибув для укладання договору купівлі-продажу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також