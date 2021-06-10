Тотальна заборона реклами нікотину й алкоголю в ЗМІ щорічно приноситиме медіаринку збитки на $130 мільйонів, - експерти

Пряма реклама сигарет та алкоголю у ЗМІ заборонена з початку 2000-х.

Тотальна заборона в Україні реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ, що передбачено в законопроекті №4212, щорічно приноситиме медіаринку збитки на 130 млн доларів. Таку думку висловили на прес-конференції в УНІАН представники медіа ринку, медичні експерти і народний депутат Микита Потураєв.

Генеральний директор, шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький зазначив, що поправки до закону про рекламу, які пропонується внести законопроектом №4212, фактично забороняють рекламу будь-якої алкогольної чи нікотиновмісної продукції усіма ЗМІ, в тому числі й електронними.

"Гравці медіаринку оцінюють, що в такому разі втрати індустрії сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, спричиненої коронавірусом, це загрожує існуванню мас-медіа в цілому. Проте ми сподіваємося досягти із законодавцями консенсусу і зберегти для журналістів можливість заробити кошти на власне існування", - сказав Ганницький.

Він нагадав, що на початку 2000-х років парламент заборонив пряму рекламу алкоголю і тютюну в ЗМІ, що дуже вдарило по мас-медіа, а особливо - друкованих, які втратили 60% прибутків, і багато таких ЗМІ або закрилися, або змінили форму власності.

В свою чергу, власник та директор інформаційного агентства "РБК-Україна" Йосип Пінтус вважає, що тотальною забороною реклами нікотину та алкоголю держава доб’ється лише збільшення "чорного ринку" цієї продукції, до зменшення надходжень до держбюджету, і взагалі постане питання виживання ЗМІ.

Народний депутат Потураєв, говорячи про перспективи ухвалення цього законопроекту, зауважив, що парламентарям варто знайти баланс між інтересами медіаринку та інтересами суспільства в частині заборони пропаганди шкідливих звичок, насамперед серед неповнолітніх.

"За кожним рішенням має бути економічне обґрунтування. Я не хочу, щоб мої слова сприймали як адвокацію шкідливих звичок. Я закликаю колег до розуміння. Бо, з одного боку, ця проблема не може лишитися без регуляції, а з іншого – депутати мають також і дбати про підприємства, в тому числі й медіа. І маємо знайти тут баланс", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада планує обмежити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в них.

27 квітня 2021 року парламент у першому читанні підтримав проект закону "Про внесення змін до статті 22 Закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (№4212). Його підтримали 284 народні депутати.

Законопроектом пропонується поширити заборони на рекламу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, на електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети та зазначені рідини.

За рішенням профільного комітету, цей законопроект має обмежити і рекламу тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Так, передбачено, що реклама не повинна містити зображення процесу споживання електронних сигарет. Також вона не може формувати думку, що вживання електронних сигарет є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя, а також сприятиме розв'язанню особистих проблем, мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими засобами.

Крім того, передбачається заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Також забороняється спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються вищеназвані товари.

Законопроектом передбачається заборонити продаж електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у наборі з будь-якими іншими товарами, які не пов'язані з вживанням електронних сигарет, а також надсилання повідомлень невизначеному колу осіб поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.

В документі також пропонується супроводжувати рекламу вищеназваних товарів текстами попередження наступного змісту: "Вживання електронних сигарет шкодить здоров’ю".