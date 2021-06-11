У Корсунській лікарні відкрили нове приймальне відділення

В ході реконструкції були обладнані кабінети ультразвукової діагностики, томографії та ендоскопії.

У Корсунь-Шевченківській багатопрофільній лікарні після реконструкції, що була проведена в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», відкрилося оновлене приймальне відділення, оснащене сучасним медичним обладнанням. Про це повідомляється на сайті Черкаської ОДА.

«Це приклад того, якими справді мають бути медичні послуги в наших лікувальних закладах для пацієнтів і ставлення до фахівців, які тут працюють», - сказав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

В ході реконструкції тут були обладнані кабінети ультразвукової діагностики, томографії та ендоскопії. Додатково у відділенні облаштували сучасну лабораторію, реанімаційний блок інтенсивної терапії для важких пацієнтів і палати для тимчасового перебування хворих.

«Окремий предмет гордості - лабораторія. Тут можемо в будь-який момент провести необхідні аналізи для визначення стану пацієнта, точної діагностики і надалі - призначення йому правильного лікування», - зазначив директор КНП «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Олександр Матвієнко.

Загалом у рамках «Великого будівництва» в Черкаській області буде оновлено вісім приймальних відділень. Відділення у Корсунській лікарні стало вже п'ятим за рахунком. На його реконструкцію та сучасне обладнання було витрачено 5,7 млн грн. Незабаром тут почне роботу кабінет томографії.



Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко вже повідомляв, що в Україні в 2021 році буде реконструйовано і оснащено сучасним діагностичним обладнанням 177 приймальних відділень.