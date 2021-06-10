МВФ усе ще очікує більшого прогресу України на шляху до другого траншу, - Фонд

"Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду потрібно більше".

Україна та Міжнародний валютний фонд, як і раніше, перебувають у тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Певного прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду потрібно більше", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Райс також нагадав, що метою визначених у рамках програми заходів є, зокрема, - покращення управління в Нацбанку та законодавства про банківський нагляд; середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі та судової системи.

9 червня МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, що тривала з кінця 2020 року, у середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Згідно з даними "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишаються, зокрема, ухвалення закону про Вищу раду правосуддя та зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ та САП. Для позитивного результату потрібне також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки, а також більша ясність стосовно бюджетних планів на 2022 рік та аудиту COVID-фонду.

Нагадаємо, 11 січня місія МВФ з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

На початку лютого місія МВФ завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено. Після цього радник президента Олег Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.

26 лютого МВФ назвав продуктивними дискусії з Україною, що відбулися під час роботи нещодавньої місії в грудні-лютому, проте констатував наявність низки невирішених питань і запропонував Україні надіслати свої пропозиції для продовження переговорів.

Україна очікує отримання чергового грошового траншу від Міжнародного валютного фонду в 2021 році. В Офісі президента розраховують на перший перегляд програми МВФ до липня. У цьому випадку кредитний транш буде виділений у вересні.