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Нардепи зареєстрували законопроєкт про реструктуризацію держборгу перед МВФ

У Раді пропонують переглянути умови співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нардепи зареєстрували законопроєкт про реструктуризацію держборгу перед МВФ
Фото: publika.md

37 народних депутатів з різних фракцій і груп зареєстрували у парламенті проєкт постанови №5607 про реструктуризацію зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним валютним фондом.

Станом на ранок 10 червня проєкт надано для ознайомлення.

У пояснювальній записці до проєкту постанови необхідність її ухвалення обґрунтовується тим, що начебто більшість реформ, запропонованих нашій країні з боку МВФ, були "суперечливими та малоефективними". Тому подальші умови співпраці з Міжнародним Валютним Фондом повинні бути переглянуті.

Автори документа наголошують, що найбільша поточна проблема України - пік виплат боргів попередніх років.

"У 2021 році наша країна витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,6 млрд грн на його обслуговування. Тобто сумарно виходить 627 млрд грн. А це майже половина усієї видаткової частини державного бюджету, і на третину більше показника 2020 року", - зазначається в проєкті постанови.

Також депутати наголошують, що понад 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року закликали МВФ і Всесвітній банк списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду.

Автори постанови пропонують:

  • уряду терміново підготувати та направити МВФ звернення з пропозицією реструктуризації частини зовнішнього державного боргу України як постраждалої від пандемії країни;
  •  провести консультації та переговори з МВФ з метою роз'яснення позиції України щодо зовнішнього державного боргу;
  •  створити тимчасову спеціальну робочу групу з розробки комплексу заходів реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед МВФ, залучивши до неї народних депутатів.

За даними НБУ, пікові виплати за зовнішнім боргом припадають на III квартал 2021 року - 5,7 млрд доларів. У цілому виплати щодо валютного державного боргу в 2021-2022 роках перевищать 17 млрд доларів.

При цьому в МВФ очікують більшого прогресу в імплементації реформ для надання Україні чергового траншу.

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