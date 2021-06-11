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Колишній нардеп Крючков прийшов на суд п'яним

Обвинувачений зізнався, що до першої ночі пив горілку.

Колишній нардеп Крючков прийшов на суд п'яним
Фото: Макс Левин

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков прийшов п'яним на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про ймовірне завдання збитків компанії "Запоріжжяобленерго".

Його трансляція була публічною і велася на Youtube-каналі суду.

На початку засідання один із суддів сказав, що помітив у Крючкова "нестійку ходу" і "почервоніння очей", на що ексдепутат пояснив: вчора він відзначав чийсь день народження і до першої ночі пив горілку і запивав трав'яною настоянкою. За його словами, він випив 300 грамів алкоголю.

"Залишились залишки алкоголю, брехати немає сенсу ніякого", - визнав Крючков, коментуючи свій стан.

"Тобто ви прийшли до суду в стані алкогольного сп'яніння?" - запитав суддя.

Крючков відповів на це, що "споживання алкоголю відбувалося вчора".

У зв'язку з нетверезим станом колишнього депутата судове засідання довелося перенести на 12 липня.

"Там близько 7 липня, Івана. Я вже переживаю. Ви не Іванович?" - пожартував суддя, оголошуючи перерву.

Нагадаємо, що Крючкову закидають зловживанні службовим становищем, яке призвело до збитків державі на 346 млн гривень.

За даними слідства, у кінці 2014 – на початку 2015 року Крючков, займаючи посаду голови правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" разом з колишнім в.о. голови правління "Запоріжжяобленерго" оформив п'ять договорів переуступки між компаніями.

Вони передбачали, що боржники "Запоріжжяобленерго" (ДП "ЗТМК", ТОВ "ЗТМК" і "Дніпроспецсталь") перераховують гроші посереднику "ХК Енергомережа", а той розраховується з постачальником енергії. У результаті "Енергомережа" зібрала майже 197 млн гривень, але перерахувала "Запоріжжяобленерго" тільки 1,7 млн гривень (замість очікуваних 346 млн гривень).

Крючков близько трьох років переховувався від слідства й був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.

Другий підозрюваний є в розшуку за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. За даними слідства, він знаходиться на території Росії.

Це справа була порушена 4 грудня 2015 року та була першою в історії НАБУ й САП.

Після екстрадиції в Україну Крючков заявив про причетність до його незаконної діяльності колишніх топполітиків. Його слова перевіряють в рамках іншого досудового розслідування, яке перебуває в провадженні НАБУ.

Крючков був народним депутатом із квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко.

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