КМІС: рейтинг Зеленського - 30%, Порошенка - 17%

Порівняно з квітнем змінилися рейтинги лише Ігоря Смешка і Кіри Рудик.

Якби вибори президента України відбулися на початку червня, перемогу в них здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський. За нього проголосували б 30,6% українців, які визначилися з вибором. Другим був би Петро Порошенко з 17,4% голосів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 1-7 червня.

"Найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився", - повідомляють соціологи.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), голова ОПЗЖ Юрій Бойко (8% і 10,6%) та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижча.

Як зазначають соціологи, порівняно з квітнем лише у випадку Ігоря Смешка і голови партії "Голос" Кіри Рудик простежуються зміни. Рейтинг Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик зріс з 0,1% до 0,5%.

Зміна підтримки інших кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16-22 квітня.

Соціологи опитали 2003 респондентів. Інтерв'ю проводилися телефоном з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними КМІС, Електоральний рейтинг Зеленського з лютого до квітня зріс майже на 10%.